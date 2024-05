Mademoiselle Holmes : votre série API du mercredi

SERIE – Mercredi 29 mai à 19 h 50, suivez les premiers épisodes de Mademoiselle Holmes, une nouvelle série policière librement inspirée de l’univers de bien connu de Sir Arthur Conan Doyle

Avec Lola Dewaere, Tom Villa, Thomas Jouannet

Comment imaginer que Charlie, 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu’au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d’énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d’elle une flic aussi brillante qu’imprévisible. En rencontrant Samy, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s’assumer en tant que flic, femme… et Holmes !

On ouvre ses chakras !

Charlie, flic discrète cantonnée au bureau des plaintes, s’immisce sur l’enquête menée par son collègue Chris, pour retrouver Anna, une petite fille âgée de 6 ans. Epaulée par Samy, le nouveau stagiaire, elle va se découvrir des talents d’enquêtrice exceptionnels, hérités de son arrière-grand-père : Sherlock Holmes !

#RechercheK-Lista

Charlie est la seule à prendre au sérieux la disparition de K-Lista, une influenceuse. Samy et elle se plongent dans l’univers des réseaux sociaux pour comprendre ce qui a bien pu lui arriver : argent facile, jalousie, relations secrètes, nombreux sont ceux qui auraient pu lui vouloir du mal. A moins que tout ceci ne soit qu’une mise en scène, destinée à faire le buzz ?

Mademoiselle Holmes

Tous les mercredis à partir de 19h30