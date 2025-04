Mademoiselle Holmes, saison 2 : votre série du lundi

SÉRIE – Lundi 7 avril à 19 h 20, retrouvez Charlie et Samy dans la saison 2 de votre série policière française.



Une histoire de sœurs

Iris, chorégraphe et danseuse de hip-hop, vient d’assister au kidnapping de sa sœur Violette ! Et Violette étant gravement malade du cœur, chaque seconde compte. Tandis que Chris se lance sur la piste d’une rivalité entre sœurs, Charlie et Samy s’immergent dans les répétitions du prochain clip chorégraphié par Iris, au Musée des Arts de Nantes. Et si ces deux pistes finissaient par se rejoindre ?

Lou, jeune mannequin à la beauté flamboyante, est retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel, la veille d’un prestigieux concours. A-t-elle été tuée par une concurrente jalouse ? Charlie, bouleversée par le destin tragique de cette orpheline, tente de découvrir qui elle était vraiment, au-delà des apparences. Car sous ses airs de petite fille modèle, il semblerait que Lou cache de nombreux secrets…

Synopsis : Comment imaginer que Charlie, 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu’au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d’énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d’elle une flic aussi brillante qu’imprévisible. En rencontrant Samy, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s’assumer en tant que flic, femme… et Holmes !

