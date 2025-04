Mademoiselle Holmes, saison 2 : votre série du lundi

SÉRIE – Lundi 14 avril à 19 h 20, retrouvez Charlie et Samy dans la saison 2 de votre série policière française.



Toxique

Retour à la faculté de médecine pour Samy : une de ses anciennes professeures et un étudiant ont été retrouvés morts dans une chambre de la cité U. Qu’y avait-il vraiment entre cette professeure et son élève ? Et qui était vraiment visé : l’étudiant, la professeure… ou les deux ? Plus que jamais, notre duo devra se fondre dans la masse pour démasquer le coupable…

Jour j

Ça y est, Billon et Vinz ont décidé de se passer la bague au doigt ! Accompagnée de Charlie, Billon se rend chez l’entreprise Eternel Jour J pour finaliser l’organisation de son mariage lorsque le directeur, Thomas, est retrouvé poignardé dans son bureau qui était pourtant verrouillé de l’intérieur. C’est un meurtre en chambre close !

Synopsis : Comment imaginer que Charlie, 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu’au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d’énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d’elle une flic aussi brillante qu’imprévisible. En rencontrant Samy, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s’assumer en tant que flic, femme… et Holmes !

Mademoiselle Holmes

