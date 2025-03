Mademoiselle Holmes, saison 2 : votre nouvelle série du lundi !

SÉRIE – Lundi 31 mars à 19 h 20, retrouvez Charlie et Samy dans la saison 2 de votre série policière française.



Suivez le chat

Charlie et Samy tombent par hasard sur un corps en pleine rue. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une mort naturelle, mais l’instinct de Charlie la pousse à suivre la piste des griffures de chat qui recouvrent le cadavre. Surtout qu’après une première enquête de voisinage, nos flics découvrent que la victime n’avait pas de chat…

Dans la cage

Un homme est retrouvé mort, visiblement d’une crise cardiaque, pendant sa séance de sport. Rapidement, nos enquêteurs découvrent que la victime avait une double identité. Alors, qui de Jérôme, le comptable apparemment sans histoire, ou de Daniel, combattant de MMA testostéroné, s’est attiré les foudres d’un meurtrier ?

Synopsis : Comment imaginer que Charlie, 36 ans, flic discrète et timide qui vit toujours chez son grand-père, est la descendante du célèbre Sherlock Holmes…?! Jusqu’au jour où, percutée par une voiture, elle a un déclic. La Charlie sans saveur et inhibée déborde soudain d’énergie. Pour la première fois, elle croque la vie à pleines dents. Son intelligence et son empathie hors normes font d’elle une flic aussi brillante qu’imprévisible. En rencontrant Samy, celui qui va devenir son Watson, Charlie va enfin s’assumer en tant que flic, femme… et Holmes !

