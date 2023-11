Lucy in the sky, votre film de mardi

FILM – Mardi 28 novembre à 19 h 20, séance cinéma sur TNTV avec le film « De l’autre côté »

Réalisateur Noah HAWLEY, avec Natalie PORTMAN | Jon HAMM | Zazie BEETZ

Lucy Cola est une astronaute dont la forte personnalité et la détermination hors du commun lui permettent d’être envoyée dans l’espace. Elle en est profondément bouleversée. À son retour sur Terre, ses relations familiales se dégradent, Lucy se sent étriquée. Quand on a contemplé l’espace infini, comment rester sur Terre ? Elle est alors aspirée dans une spirale sans fond qui la mènera un soir où toute sa vie basculera…