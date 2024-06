EVENEMENT – Du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet, suivez l’Euro 2024 en direct et en exclusivité sur TNTV !

A partir du 14 juin 2024, la Coupe d’Europe de Football débarque en grand format sur la chaîne du Fenua. Grâce à nos partenariats avec TF1 et M6, vous aurez droit au meilleur de l’Euro 2024. TNTV vous propose les matchs diffusés sur les deux chaînes privées : au total 25 matchs en direct TV :

• 13 matchs de poule dont le match d’ouverture de la « Mannschaft », toutes les rencontres des Bleus et les plus belles rencontres

• 12 matchs de phase finale dont 5 matchs de huitièmes dont celui de la France si qualifiée, les 4 quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale.

Les matchs seront retransmis en direct dans la matinée et rediffusés en 2ème partie de soirée. Ils seront commentés par les duos Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Julien Brun et Sabrina Delannoy pour TF1 et Christophe Dugarry et Xavier Domergue pour M6.

Les autres rendez-vous télé en direct TV

L’Euro 2024 sur TNTV, c’est également des magazines sur et autour de la compétition, présentés par les équipes de TF1 et de M6.

TF1 Le Mag de L’Euro Diffusion juste après les matchs retransmis sur TF1 Denis Brogniart et son équipe proposeront analyses, réactions à chaud, reportages dans les coulisses et interviews exclusives. TELEFOOT Diffusion le dimanche Thomas MEKHICHE recevra Didier Deschamps accompagné d’un joueur de l’Equipe de France M6 100% EURO avant match Diffusion juste avant les matchs retransmis sur M6 Présenté par Smaïl Bouabdellah, accompagné par Laurie Samama et Alain Boghossian, depuis le Grand Studio de RTL avec du public 100% Euro, le mag Diffusion après le match Debrief et analyse

L’Euro 2024 en exclusivité sur TNTV

Du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet