FILM – Dimanche 21 mai à 19 h 50, soirée cinéma avec le film « Les winners »

Réalisateur Tom McCARTHY, avec Paul GIAMATTI | Amy RYAN | Bobby CANNAVALE

Un avocat du New Jersey, Mike Flaherty, se bat pour assurer le bonheur de sa femme Jackie, et de leurs deux filles. En mentant à la juge, il obtient la tutelle de Leo Poplar, un vieillard grabataire mais riche, afin de toucher la prime mensuelle… et s’empresse de le mettre en maison de repos, contre son gré… Tous les soirs, il entraîne l’équipe de lutte du lycée de New Providence. Au fil des compétitions, l’équipe essuie défaites sur défaites, mais, avec son co-entraîneur Vigman, Flaherty, fidèle à la devise de l’école, La Maison des Champions, a bien l’intention de persévérer. Flaherty tombe par hasard sur un athlète surprenant : un adolescent perturbé et fugueur, Kyle Timmons, le petit-fils de Léo.