Les sentinelles de l’océan, 2e partie

100% FENUA – Mercredi 19 avril à 19 h 20, retrouvez la 2ème épisode de la série documentaire « Les sentinelles de l’océan »

Mareva Galanter revient avec la seconde partie du documentaire consacré aux sentinelles de l’océan. Des héros du quotidien qui luttent pour la préservation de la faune et la flore au fenua. Cette fois-ci, Mareva nous emmène à Moorea à la rencontre de l’association Oceania qui multiplie les actions pour la protection des cétacés. Plus petites que les baleines, les tortues sont les premières victimes de la pollution et l’activité humaine. Aujourd’hui elles sont protégées et la sauvegarde passe par la prévention dès le plus jeune âge. Pour en parler, Mareva a rendez-vous au centre de soin des tortues Te Mana o te Moana. Un autre symbole est menacé d’extinction : la tiare apetahi. L’association Tuihana organise des expéditions pour surveiller les fleurs et replanter des boutures afin de sauvegarder l’espèce.



Cette série documentaire a été tournée avec la participation de diverses associations du Fenua dont Coral Gardeners, Oceania, Te Mana O Te Moana et Tuihana.

Bleu Lagon Productions/ Ah ! Production

Les sentinelles de l’océan

Mercredi 19 avril à 19 h 20