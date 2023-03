Les sentinelles de l’océan, 1e partie

100% FENUA – Mercredi 29 mars à 19 h 30, dans ce documentaire en 2 parties, Mareva Galanter met en avant des héros du quotidien qui oeuvrent à la préservation de la faune et la flore marine. 1er épisode.

Face à l’urgence climatique, des sentinelles se mobilisent aux 4 coins du globe pour agir à leur échelle. Leur engagement pour la planète est concret et quotidien. En Polynésie française, Mareva Galanter nous emmène à la rencontre de ces héros ordinaires. De la protection des récifs et de la vie corallienne à la protection de la faune et de la flore, à leurs côtés, nous partagerons leurs actions et leurs initiatives pour sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver ces écosystèmes.

Episode 1 : Notre planète suffoque. En première ligne, nos océans qui représentent 75% de la surface du globe, sont en très grand danger. Réchauffement climatique, plastique, marées noires, intempéries et surpopulation mettent en danger les récifs et la vie coralienne.



Cette série documentaire a été tournée avec la participation de diverses associations du Fenua dont Coral Gardeners, Oceania, Te Mana O Te Moana et Tuihana.

Documentaire en deux parties. Le 2e épisode sera diffusé en avril

Bleu Lagon Productions/ Ah ! Production

Les sentinelles de l’océan

Mercredi 29 mars à 19 h 30