Les nuits avec mon ennemi : votre film de mardi

FILM – Mardi 30 janvier à 19 h 20, passez une belle soirée cinéma avec Julia Roberts et le film « Les nuits avec mon ennemi »

Réalisateur Joseph RUBEN, avec Julia ROBERTS | Patrick BERGIN | Kevin ANDERSON

Dans leur maison de rêve sur la plage de Cape Cod, Laura et Martin semblent former un couple parfait. Seulement Martin, sous son air aimable, cache une personnalité froide et violente. Pour Laura, la seule solution est de quitter cet homme qui a gâché 3 ans de sa vie. Elle se fait porter disparue afin de recommencer une nouvelle existence…

Le film est l’adaptation du roman éponyme de Nancy Price, paru en 1987.

