Les incognitos : votre film de dimanche après-midi

FILM – Dimanche 23 février à 13 h 15, suivez les aventures de Lance Sterling et Walter Beckett, alias les incognitos.

Réalisateur Nick BRUNO | Troy QUANE, avec Will SMITH | Tom HOLLAND | Rashida JONES

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Les incognitos

Dimanche 23 février à 13 h 15