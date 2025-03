Les Grandes Signatures avec Fauura BOUTEAU

100% FENUA – Mercredi 5 mars à 19 h 20, la prochaine Grande Signature de TNTV sera Fauura BOUTEAU, personnalité incontournable de l’artisanat local.

Née le 24 avril 1942 à Tautira, Fauura BOUTEAU est l’avant dernière d’une fratrie de 4 filles et 3 garçons. Jeune, elle était un vrai garçon manqué, elle faisait de la pêche sous-marine, du va’a, du coprah, de la cueillette au café… et c’est bien plus tard dans les années 80 qu’elle se lance dans l’artisanat.

Pendant 52 minutes, Fauura BOUTEAU répondra aux questions de Tiare Nui Pahuiri-Philippon et reviendra sur les événements marquants de sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel.



