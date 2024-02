100% FENUA – Mercredi 28 février à 19 h 20, la prochaine Grande Signature de TNTV sera André Vohi.

Originaire de l’île de Hiva Oa aux Marquises, André Vohi est un amoureux de la langue et de la littérature en « reo ma’ohi ». Depuis de nombreuses années, il s’attelle à partager, à travers ses reportages diffusés sur TNTV, la beauté des paysages du fenua. Faire découvrir des sites polynésiens inexplorés, des lieux inconnus et faire connaître les légendes de ces îles est sa passion. Le 19 janvier 2024, il a reçu l’insigne de chevalier de l’Ordre national du mérite, une distinction qui couronne son engagement pour le Fenua et sa carrière audiovisuelle.

Les Grandes Signatures avec André Vohi

Mercredi 28 février à 19 h 20