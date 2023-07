Les flingueuses : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 9 juillet à 19 h 35, Sandra BULLOCK et Melissa McCARTHY mènent la danse dans ce buddy movie au féminin.



Réalisateur Paul FEIG, avec Sandra BULLOCK | Melissa McCARTHY | Demian BICHIR

D’un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et méthodique dont la réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance démesurée. De l’autre l’agent de police de Boston, Shannon Mullins, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre, n’ont jamais eu de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis. Ainsi, lorsque ces deux représentantes de la loi radicalement opposées sont obligées de faire équipe pour arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie de s’entretuer.



Les flingueuses

Dimanche 9 juillet à 19 h 35