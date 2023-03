100% Fenua – Lundi 6 mars à 17 h 15, découvrez le premier épisode de votre nouveau magazine “Les créateurs du fenua”.

Episode 1 : L’art du costume végétal sec et frais

Christopher PRENAT, Styliste designer qui n’agit qu’à l’instinct et cherche continuellement à se dépasser et à s’explorer au travers de ses nombreux talents artistiques, nous délivre une partie de sa création et de son héritage familial.

Suivi, de Nanihi CROTEAU, costumière talentueuse et aussi danseuse professionnelle, se révèle aujourd’hui à travers la confection de costumes qu’elle rêve grandioses, à la hauteur de son inspiration nourrie de haute couture et des tendances de la mode actuelle pour mieux faire vibrer sa passion du ‘ori en sublimant et théâtralisant les corps.

Pour finir, avec Krystal VONGUE, entrepreneuse, styliste, mannequin et bien d’autres casquette à son arc, a eu envie de prendre soin des autres et de leur bien-être, mais aussi par celle de sublimer les femmes, des envies qui déterminent sa personnalité. Fascinée par le caractère éphémère de toutes ces créations, Krystal ne ménage pas ses efforts pour faire naître ces tenues et ces accessoires, ces éléments de décor, qui ne durent qu’un instant, mais qui sont justement d’autant plus uniques qu’on ne les reverra plus jamais exactement semblables.

Animé par Tumata Vairaaroa, le magazine mettra en avant des artistes stylistes, des costumiers du fenua. Ils ont su se faire une place dans l’événementiel, la mode, ou encore la création de tenues végétaux.

Réalisateur et producteur : Tumata Vairaaroa

Diffusion : tous les lundis à 17h15