Les chemins de l’étrange : deux nouveaux épisodes

SÉRIE – Mardi 18 février à 20 h 40, regardez votre série avec Rae Dawn Chong, Alisen Down et Adrian Pasdar





Les Fantômes de la voie ferrée

East Gilmore est une petite ville traumatisée par la collision entre un train et un bus scolaire. Le chauffeur, ivre, moisit en prison tandis que le passage à niveau semble protéger les voitures qui s’y aventurent. Certains automobilistes racontent qu’un souffle glacial a précédé des cris d’enfants, que leur carrosserie et leur pare-choc ont été recouverts de talc et de traces de doigts d’enfants et que leur véhicule s’est déplacé tout seul…



Comme deux gouttes d’eau

Deux étudiants de Declan ont manifestement triché, bien qu’ils s’en défendent : leurs copies sont identiques. Declan les convoque et découvre qu’ils se comportent de manière similaire et qu’ils sont nés le même jour. Persuadé que ce sont des jumeaux séparés à la naissance, il demande à Peggy d’effectuer une enquête et des tests qui concluent à l’absence de liens entre Robert et Brent…

Les chemins de l’étrange

Mardi 18 février à 20 h 40