Les Bracelets Rouges : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Lundi 15 juillet à 20 h 05, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 5 de vote série.

Episode 3

Quand Nathan fait une crise de narcolepsie au sous-sol, c’est une course contre la montre pour le retrouver qui commence. Prudence apprend que son père a accepté de l’opérer et s’accroche à cet espoir. Emma vit des retrouvailles intenses avec Benji, ce qui la coupe de plus en plus du vrai monde. Quant à César, l’amitié des bracelets sera-t-elle suffisante pour lui faire dépasser son blocage ?

Episode 4

Les bracelets jouent les cupidons et cela pourrait bien faire avancer la romance entre César et Zoé. Cette dernière réintègre la fine équipe d’une façon inattendue et Prudence voit enfin son chemin s’éclairer un peu… Plus que jamais, nos héros vont avoir besoin les uns des autres.