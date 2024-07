DIVERTISSEMENT – Samedi 20 juillet à 19 h 20, à l’occasion de la 5000e émission, Jean-Luc Reichmann prolonge la fête dans un second prime exceptionnel.

Dans ce second prime, 99 Maîtres de midi sont encore en lice pour prétendre au plus grand titre de l’histoire du jeu, celui de « Maitre des Maitres ». Jean-Luc Reichmann accueillera sur son plateau, quatre nouveaux invités d’honneurs présents pour épauler nos champions : Hélène Ségara, Agustín Galiana, Chris Marques et le célèbre youtubeur Romain Lebouseuh. Les quatre équipes s’affronteront pour un second et ultime coup fatal à 4, déterminant ainsi le joueur qui participera au duel final. Toute la soirée, l’émission vibrera au rythme des questions de culture générale et offrira des moments de suspense et de bonne humeur grâce notamment à l’intervention de l’intelligence artificielle qui viendra pimenter les manches. Après une bataille acharnée, c’est l’heure de la révélation ! Entre tensions, jeu et suspense, les 2 finalistes vont devoir faire preuve d’une grande concentration pour espérer devenir le plus grand « Maître des Maîtres » de tous les temps !

Les 12 coups de midi – La 5000ème

Samedi 20 juillet à 19 h 20