DIVERTISSEMENT – Samedi 13 juillet à 20 h 15, pour la 5000è émission des 12 Coups, Jean-Luc Reichmann va célébrer l’anniversaire lors de 2 soirées exceptionnelles, accompagné par les 100 plus grands Maîtres de midi. Suivez la 1e soirée !

Jean-Luc Reichmann a vu les choses en grand pour cet anniversaire : deux soirées pour deux fois plus de plaisir, avec au programme : de la fête, du jeu et un feu d’artifice de connaissances, de culture et de bonne humeur.

Dans cette incroyable compétition, les 100 plus grands Maîtres de Midi de tous les temps, équipés chacun d’une télécommande, vont tous s’affronter en même temps en se livrant une bataille sans pitié ! Pour cette première soirée, ils seront entourés par des invités d’honneur, et pas des moindres : Booder, Chantal Ladesou, le finaliste de Danse avec les Stars Nico Capone accompagné de son épouse Daniela. Les quatre équipes s’affronteront pour participer au premier coup fatal à 4 de l’histoire des 12 Coups de Midi. A l’issue d’un combat acharné dans lequel jeu et suspens seront les maîtres mots, les 2 finalistes auront l’opportunité de prendre part au duel ultime et un seul deviendra le plus grand « Maître des Maîtres » de tous les temps ! Jean-Luc vous donne personnellement rendez-vous pour la 1ère grande soirée de l’été, le samedi 13 juillet, pour fêter ensemble la 5000ème émission des 12 Coups de Midi.

La 2e soirée sera diffusée le samedi 20 juillet.

Les 12 coups de midi – La 5000ème, le maître des maîtres

Samedi 13 juillet à 20 h 15