Lego Masters : la finale

DIVERTISSEMENT – Vendredi 3 mars à 19 h 30, c’est déjà la grande soirée finale !

Afin de remporter le titre de meilleur constructeur de briques de France, les quatre binômes encore présents vont devoir défier les lois de la gravité dans une épreuve 100% inédite. Pour la première fois dans l’histoire du concours, ils vont devoir construire une oeuvre qui va aller sous l’eau et sur l’eau. La pression flottera dans l’air… Qui se fera emporter par la vague du stress ? Qui réussira à nager contre vents et marées vers la finale ? Et, surtout, qui sera sacré meilleur constructeur de la saison 3 au terme d’une dernière épreuve haletante ?

21:20 Lego masters : extra brique

Pour prolonger les plaisirs de Lego Masters, “Extra Brique” revient avec des nouveautés et le plein d’images féériques : le duel des anciens candidats sur des thèmes imposés, des images du monde entier pour découvrir de quoi les passionnés de briques des autres pays sont capables et les coulisses de l’émission !

Lego Masters, la saison 3 : la finale

Vendredi 3 mars à 19 h 30