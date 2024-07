EVENEMENT – Rendez-vous le samedi 6 juillet à 18 h 00 sur TNTV pour suivre les résultats du 2nd Tour des Législatives 2024

Le samedi 6 juillet, les électeurs polynésiens sont appelés à voter les députés pour les 2e et 3e circonscriptions qui siégeront à l’Assemblée nationale. TNTV met en place un dispositif TV & WEB pour suivre les élections et découvrir les résultats du scrutin.

Samedi 6 juillet à 18 h 00 : soirée électorale du 2nd Tour en direct TV & WEB

Tiare-Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral vous feront vivre l’élection de l’intérieur, grâce aux journalistes de la rédaction dépêchés dans les principales communes de Tahiti et des îles. Autour des présentateurs, des invités commenteront le déroulé de cette journée d’élection et les résultats du scrutin.

SUR LE WEB

Les résultats de toutes les communes seront disponibles en temps réel sur le site et l’application TNTV.

Dimanche 7 juillet à 7 h 30 : Édition spéciale TF1 – Elections législatives 2nd Tour

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, proposeront une soirée spéciale consacrée au 2nd tour des élections législatives.

Dimanche 7 juillet à 12 h 00 : Flash spécial

TNTV vous proposera un Flash spécial avec un rappel des résultats locaux mais aussi les résultats nationaux.

Législatives 2024 – le 2nd tour en direct sur TNTV

Samedi 6 et dimanche 7 juillet