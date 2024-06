Législatives 2024 : débats du 1er tour de la 3ème circonscription

100% FENUA – Mardi 25 juin à partir de 19 h 00, suivez les débats de la 3ème circonscription des élections législatives 2024, en français puis en tahitien.

Pour ces 2 derniers débats du 1er tour des éléctions législatives 2024 nous recevrons Naumi Mihuraa, Jules Hauata, Mereana Reid Arbelot et Pascale Haiti pour la 3ème circonscription. À partir de 19 h 00, ils répondront aux questions de Mike Leyral et Laure Philiber en français. Puis, à partir de 20 h 30, Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Mata Ihorai mèneront les débats en tahitien.

Elections Législatives 2024