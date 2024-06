Législatives 2024 : débats du 1er tour de la 1ère circonscription

100% FENUA – Jeudi 20 juin à partir de 19 h 00, suivez les débats de la 1ère circonscription des élections législatives 2024, en français puis en tahitien.

Tematai Le Gayic, James Heaux, Moerani Frebault et Jacky Bryant seront les invités des débats du 1er tour des élections législatives 2024 pour la 1ère circonscription. À partir de 19 h 00, ils répondront aux questions de Mike Leyral et Emma Mathieu en français. Puis, à partir de 20 h 30, Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Mata Ihorai mèneront les débats en tahitien.

Elections Législatives 2024