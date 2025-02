Le témoin amoureux, votre film du mardi spécial Saint-Valentin

FILM – Mardi 11 février à 19h20, à quelques jours jours de la Saint-Valentin, TNTV vous met déjà dans l’ambiance avec le film « Le témoin amoureux ».

Réalisateur Paul WEILAND, avec Patrick DEMPSEY | Michelle MONAGHAN | Kevin McKIDD

Pour Tom, la vie est belle. Ses affaires marchent, il a d’excellents amis et aucune jeune femme ne lui résiste.Pourtant, malgré ses copains et ses flirts, Tom n’a qu’une seule meilleure amie : Hannah. Lorsque Hannah part en voyage d’affaires pour six semaines en Ecosse, Tom se surprend à trouver sa vie bien vide. C’est décidé : quand Hannah rentrera, il la demandera en mariage. Mais à son retour, Hannah lui annonce la grande nouvelle : elle est fiancée à un bel et riche Ecossais. Lorsque la jeune femme demande à Tom d’être son garçon d’honneur, celui-ci accepte, avec le secret espoir d’empêcher ce mariage et de la conquérir…