100% FENUA – Mercredi 10 juillet à 20 h 10, TNTV vous propose un documentaire inédit de 19 minutes.

Jean-Christophe Shigetomi est passionné d’histoire polynésienne d’histoire, il a écrit plusieurs livres sur les soldats polynésiens qui ont fait la Première et la Seconde guerre mondiale. Mais il est également un féru de glisse. A 64 ans, il continue de surfer. Il revient dans cette interview sur l’histoire de ce sport millénaire qui aurait vu le jour en Océanie et plus particulièrement à Tahiti. De la première observation d’un surfeur par le capitaine Cook aux « tontons surfeurs » des années 70, il retrace avec passion cette histoire méconnue.





Le surf : une histoire polynésienne

