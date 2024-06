DOCUMENTAIRE – Mercredi 12 juin à 19 h 50, découvrez le documentaire inédit « la phénomène Mbappé »

Plongez dans l’épopée captivante de Kylian Mbappé, de ses débuts à Bondy jusqu’au sommet du football mondial, avec le documentaire exclusif de Sébastien Barniaud. Ce film dévoile la fulgurante ascension d’un prodige devenu icône du ballon rond, champion du monde et meilleur buteur de l’équipe nationale à seulement 19 ans. Plus qu’une collection de titres et records, le documentaire offre un regard intime sur l’homme derrière le joueur, ses motivations profondes et son engagement envers les causes sociales, notamment pour les enfants. Enrichi d’entretiens exclusifs avec Mbappé et des témoignages de figures du foot comme Zidane, Deschamps et Drogba, ce portrait authentique explore le talent et les convictions d’un génie du football contemporain.

Le phénomène Mbappé

Mercredi 12 juin à 19 h 50