Le nounou : nouvelle mini-série du lundi !

SÉRIE – Lundi 21 avril à 19 h 20, retrouvez votre nouvelle mini-série, « Le Nounou » avec Booder et Issa Doumbia



Le trait d’union (en 2 parties)

Samir aspire à devenir nounou. Grâce à un CV, largement embelli, il postule dans une agence et se voit confier la délicate mission de s’occuper de l’explosive famille Delorme. Les parents Sylvain et Claire, deux policiers aux personnalités opposées, tentent tant bien que mal de gérer la cohabitation de leurs enfants issus de précédentes unions, ce qui pèsent sur leur couple…

Samir se retrouve donc chez ce couple de policiers au bord du divorce, confronté à leurs préjugés sur ses origines et la banlieue où il vit, tout en redoutant que son faux CV soit découvert ! Entre les querelles des ados, la gestion du bébé et les manigances de Louise, Samir parviendra-t-il grâce à sa créativité et sa ténacité à rétablir l’harmonie dans ce couple et à transformer cette famille décomposée en une véritable tribu unie ?

