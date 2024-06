Le négociateur : votre série du lundi

SERIE – Lundi 10 juin à 19 h 30, suivez deux nouveaux épisodes de votre série policière française.

Avec François-Xavier Demaison, Jeanne Bournaud, Barbara Cabrita

Bien connu du public, François-Xavier Demaison joue le rôle d’Antoine un ancien négociateur à la BRI sur la touche. Il va malgré lui reprendre du service quand il se retrouve pris en otage avec sa fille dans une banque. Après avoir géré la situation de main de maître, il intègre le groupe du RAID dirigé par Hélène Banier. Tout les oppose, autant il est ouvert et sur-empathique, autant elle est verrouillée et psychorigide.

Jamais sans mes vaches

Marc Cholet, agriculteur engagé, n’a reculé devant aucun sacrifice pour maintenir son élevage à flot. Mais ses vaches sont tombées malades et par mesure de précaution, on lui impose d’abattre son troupeau. Marc s’y refuse et lorsque les deux gendarmes et le vétérinaire débarquent dans sa ferme pour faire exécuter ses vaches, il les prend en otage dans la stabulation. Une négociation s’engage où Antoine va devoir mobiliser tout son savoir-faire pour décoder l’histoire de famille qui se cache derrière la maladie des vaches de la ferme des Cholet.

Compétition à haut risque

Championnats de France de GRS dans un gymnase. Une jeune femme, Sandra, surgit et prend en otage le coach Vassili et les filles de l’équipe, Melissa, Lorie et Jade. Sa fille Alice, qui faisait partie de l’équipe, a mis fin à ses jours quelques mois plus tôt. Mais pour Sandra, Alice n’a pas pu se suicider. L’enquête a été bâclée, elle est convaincue que Vassili, le coach, est responsable de la mort de sa fille. Antoine et Hélène vont devoir effectuer une plongée dans le monde de la compétition de GRS et découvrir ce qui se cache derrière la mort d’Alice : l’emprise, les rivalités entre athlètes, la jalousie amoureuse ?

Le négociateur

Tous les lundis à partir de 19 h 25