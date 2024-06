Le négociateur : votre série du lundi

SERIE – Lundi 17 juin à 19 h 35, suivez deux nouveaux épisodes de votre série policière française.

Contre la montre

Explosion dans un square à l’aube. Le responsable revendique son geste et menace Antoine : s’il ne fait pas tout ce qu’il lui demande, il fera sauter une autre bombe qu’il a installée dans un endroit beaucoup moins désert… Il lance un jeu de piste diabolique, une suite d’énigmes à résoudre et de défis. A chaque énigme résolue, Antoine aura un indice sur le lieu où la bombe est posée. S’il échoue à une des étapes, la bombe explose. Pourquoi Antoine est-il visé ? S’agit-il d’une vengeance ? Une course contre la montre s’engage. Antoine et Hélène ne s’en sortiront que s’ils restent soudés…

Les bijoux de Lady Y

Clara décide de désobéir à ses parents et d’aller assister à la séance de dédicace de la chanteuse Lady Y dans son hôtel de luxe. Sauf que son arrivée improvisée dans la chambre de la star est le grain de sable qui va faire déraper le plan de deux voleuses à la petite semaine, Chloé et Jacqueline, qui avaient prévu de voler les bijoux de Lady Y. La situation tourne mal et les deux jeunes prennent en otage Lady Y et la petite Clara. Antoine va avoir besoin de tout son self-control mais surtout, de l’aide d’Hélène pour sortir sa fille de ce piège.

Le négociateur

Tous les lundis à partir de 19 h 35