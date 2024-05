Le négociateur : votre série API du lundi

SERIE – Lundi 27 mai à 19 h 30, suivez les premiers épisodes de votre nouvelle série policière française, originale et surprenante.

Avec François-Xavier Demaison, Jeanne Bournaud, Barbara Cabrita

Bien connu du public, François-Xavier Demaison joue le rôle d’Antoine un ancien négociateur à la BRI sur la touche. Il va malgré lui reprendre du service quand il se retrouve pris en otage avec sa fille dans une banque. Après avoir géré la situation de main de maître, il intègre le groupe du RAID dirigé par Hélène Banier. Tout les oppose, autant il est ouvert et sur-empathique, autant elle est verrouillée et psychorigide.

Les deux premiers épisodes : Antoine Clerc, 45 ans, ex-négociateur star de la BRI ne veut plus rien à voir à faire avec son ancien métier. Il est aujourd’hui le papa poule épanoui de trois filles, Manon 17 ans, Clara 13 ans et Lila 6 ans, issues de trois mariages différents. Et ça lui suffit amplement ! Alors qu’il est convoqué à sa banque par sa conseillère, il se retrouve au milieu d’une prise d’otage : Fabien Lécuyer, un client pris dans la spirale du surendettement, sort une arme, enfile un gilet d’explosifs, et menace de se faire exploser si sa dette n’est pas annulée. Commence alors une négociation compliquée où Antoine se retrouve, bien malgré lui, obligé de rempiler et de faire équipe avec la chef du RAID, Hélène Banier.

Le négociateur

Tous les lundis à partir de 19 h 25