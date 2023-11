Le Meilleur Pâtissier : saveurs latines

DIVERTISSEMENT – Mercredi 29 novembre à 19 h 20, nos 5 pâtissiers encore en lice partent à la découverte de l’Amérique latine

Nos aficionados de la pâtisserie devront relever de nombreux défis s’ils veulent accéder à la demi-finale ! À l’occasion de ce voyage gourmand, Mercotte leur a réservé une épreuve technique inédite et particulièrement complexe ! Qui fera danser la salsa au jury et repartira avec le tablier bleu ?



Le défi de Cyril : le café gourmand

Nos pâtissiers amateurs vont devoir marier la saveur star de l’Amérique latine, le café, avec l’un des desserts issus du café gourmand qui leur a été attribué par tirage au sort. Cannelé, pannacotta, tarte tatin… C’est un défi de taille qui les attend !

L’épreuve technique : le Bolo de Churros

Escale au Brésil ! Le Bolo de Churros est un gâteau traditionnel, adoré des enfants brésiliens ! Mercotte est joueuse puisque, exceptionnellement, elle donne aux pâtissiers la moitié du gâteau ! À eux de le reproduire à l’identique pour compléter la deuxième moitié.



L’épreuve créative

Les pâtissiers réaliseront un gâteau piñata ! À eux de surprendre le jury à la dégustation, puisqu’ils devront cacher une surprise dans leur gâteau ! Maracas, trompe l’oeil de guacamole ou encore Calavara… À eux de transporter le jury en Amérique latine ! Avec la cheffe pâtissière Sandra Ornelas. Qui obtiendra son coup de coeur ?

21:25 Le meilleur pâtissier : la revanche des finalistes

Le troisième duel de qualification opposera Margaux, finaliste de la saison 9, à Nils, finaliste de la saison 11 ! Ils vont devoir transformer le plateau apéritif dinatoire d’Angélique et Sébastien en véritable trompe l’oeil sucré ! Alors, qui remportera ce troisième duel et accèdera à la finale ? Qui prendra sa revanche et gagnera enfin un titre de Meilleur Pâtissier ? Sans oublier bien-sûr, toutes les indiscrétions et les coulisses de l’émission servies sur un plateau d’argent !

Le Meilleur Pâtissier

Mercredi 29 novembre à 19 h 20