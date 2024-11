Le Meilleur Pâtissier : retour en enfance

DIVERTISSEMENT – Jeudi 28 novembre à 19 h 25, suivez un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, cette fois sur le thème des souvenirs d’enfances



Les 6 pâtissiers amateurs encore en lice s’apprêtent à voyager dans le temps et à revivre la meilleure période de leur vie : c’est « retour en enfance » sous la tente du Meilleur pâtissier !



Épreuve créative : la maison de poupée en gâteau

Chacun devra répliquer sa chambre d’enfant… en gâteau ! Toutes les chambres seront ensuite assemblées dans la « Maison de poupée LMP » ! Fan de foot ou de Beyoncé, bien rangée ou désordonnée, emplie de jouets ou de livres : les pâtissiers devront redonner vie à leur chambre en pensant à chaque détail, pourvu que ce soit fidèle à leur souvenir, et que ce soit bon !



Épreuve technique : l’incroyable « chien ballon en chocolat » de la cheffe Jade Genin

Les pâtissiers vont devoir réaliser un chien ballon comme ceux que l’on gonfle pour les enfants aux fêtes foraines ou aux kermesses, à la différence près que ce chien-là sera entièrement en chocolat ! Et son corps renfermera un délicieux gâteaux chocolat et noix de macadamia ! Le « chien ballon en chocolat », un dessert unique conçu par la grande cheffe pâtissière Jade Genin.



Épreuve surprise : des gâteaux trompe l’œil de légumes pour des invités sans pitié

Choux de Bruxelles, épinards, betterave ou brocolis sont les aliments bêtes noires des enfants ! Aux pâtissiers de réaliser l’un de ces aliments en trompe l’œil afin de bluffer et de régaler un jury constitué de Cyril, Mercotte et d’une classe d’enfants très exigeants ! Parviendront-ils à leur faire aimer ces aliments peu populaires auprès des plus jeunes ? À la clef pour la meilleure création : le fameux cup cake d’or. Qui remportera l’immunité et décrochera le tablier bleu ? Et qui quittera malheureusement la tente ?

21:30 Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?