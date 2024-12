Le Meilleur Pâtissier : quart de finale

DIVERTISSEMENT – Jeudi 19 décembre à 19 h 25, suivez un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, cette fois sur le thème de l’amour.



Pour les quarts de finale, le Meilleur pâtissier fait ses valises et part pour la première fois direction le soleil, au pays du fado, de Ronaldo et du pastel de Nata : le Portugal !



Épreuve créative : voyage au Portugal en gâteau

Les pâtissiers vont devoir réaliser une création qui emmène le jury en un coup d’œil au Portugal ! Le tramway jaune de Lisbonne, les vagues de Nazaré, la morue ou même Cristiano Ronaldo : les pâtissiers devront faire voyager Cyril et Mercotte à travers leur symbole du Portugal en gâteau !



Épreuve technique : l’incroyable « gâteau oiseau en mosaïque » de Jorge Cardoso

Champion du monde de pâtisserie et chef portugais le plus médaillé, Jorge Cardoso va livrer aux pâtissiers la recette de son « gâteau oiseau en mosaïque », hommage au traditionnel carreau de mosaïque portugais. Les pâtissiers vont d’abord goûter les yeux bandés les 6 préparations qui composent le gâteau ; chaque préparation devinée donne droit à un morceau de la recette. Qui aura le palais le plus fin et obtiendra le plus de parties de la recette ?



Épreuve surprise : le cultissime pastel de nata

Les pâtissiers devront revisiter la pâtisserie la plus emblématique du Portugal : le pastel de nata ! Pour s’assurer qu’ils ne s’écartent pas trop de la recette traditionnelle, Cyril et Mercotte seront épaulés par des ambassadrices de la gastronomie portugaise, grandes connaisseuses du pastel de nata. Ensemble ils décerneront le cup cake d’or, synonymes d’immunité ! Qui remportera l’immunité, qui décrochera le tablier bleu et qui quittera malheureusement la tente ?

21:30 Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?