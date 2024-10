Le Meilleur Pâtissier : le tour de France des gâteaux

DIVERTISSEMENT – Jeudi 17 octobre à 19 h 30, Le Meilleur Pâtissier fait son grand retour sur TNTV avec 14 nouveaux talents prêts à relever les défis de Mercotte et Ciryl Lignac.

Les 12 pâtissiers amateurs encore en lice s’embarquent pour le plus gourmand des voyages : le tour de France des gâteaux !



L’épreuve créative : le gâteau-train

Ce grand tour pâtissier à travers nos belles régions de France commence par une virée en gâteau-train ! Chaque pâtissier devra réaliser le gâteau-wagon qui représente au mieux sa région, ses origines ou son histoire.

L’épreuve technique : l’escargot de Quentin Billeau

Le tour de France des gâteaux continue avec un produit que le monde entier nous envie ! Pour la toute première fois, la viennoiserie est à l’honneur dans une épreuve technique ! Le chef Quentin Billeau, boulanger pâtissier spécialiste des viennoiseries aux visuels incroyables, accepte de livrer la recette de son légendaire « Escargot » ! Mais sous la tente, reproduire cet étonnant gastéropode va donner bien du fil à retordre à nos pâtissiers.

L’épreuve surprise : le Paris-Brest

Cyril et Mercotte mettent au défi les pâtissiers de retravailler un incontournable de la pâtisserie : le Paris-Brest ! Mais une surprise les attend car ils vont devoir faire voyager ce légendaire gâteau à travers la France ! Le meilleur Paris-Brest remportera le cup cake d’or synonyme de qualification immédiate pour la semaine prochaine ! Qui décrochera le tant convoité tablier bleu au terme de cette ultime épreuve ? Et qui quittera malheureusement la tente ?

21:30 Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?

Le Meilleur Pâtissier

Jeudi 17 octobre à 19 h 30