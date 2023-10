Le Meilleur Pâtissier : les spécialités normandes

DIVERTISSEMENT – Mercredi 18 octobre à 19 h 30, nos pâtissiers amateurs vont devoir s’affronter sur des recettes venues tout droit de Normandie.

Nos pâtissiers amateurs débarquent en Normandie avec, au programme, une épreuve technique inédite. Pour la première fois dans l’histoire du concours, Mercotte, pour sa terrible épreuve technique surprise, va leur demander de pâtissier en binôme, et surtout en relais ! Qui réussira à séduire le jury et remportera le tant convoité tablier bleu ?

Le défi de Cyril : la crème brulée

C’est un des desserts préférés des Français que nos pâtissiers amateurs vont devoir revisiter. Onctueuse et caramélisée, ils devront réinventer la crème brulée ! À eux de réaliser un dessert « gourmand craquant » pour espérer plaire au jury.

L’épreuve technique surprise : le douillon de poires

Nos pâtissiers amateurs vont devoir pâtisser en relais et réaliser des douillons de poire ! Travail du fruit, de la pâte et de l’isomalt : vont-ils se fendre la poire dans cette épreuve inédite proposée par la reine du verger, Mercotte ?



L’épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont faire voyager le jury en représentant la Normandie en gâteau ! Mont-Saint-Michel, falaises d’Étretat, camembert… Seuls les plus conquérants d’entre eux pourront faire fondre de plaisir le jury ! Avec la cheffe pâtissière Nina Métayer, cheffe pâtissière de l’année 2016 et 2017. Qui remportera son coup de coeur ? Qui remportera le très convoité tablier bleu et enfin qui quittera malheureusement le concours ?

