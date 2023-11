Le Meilleur Pâtissier replonge en enfance

DIVERTISSEMENT – Mercredi 8 novembre à 19 h 20, nos 7 pâtissiers amateurs vont replonger en enfance… pour une soirée pleine de douceur et de gourmandise !

Le défi de Cyril : le clafoutis

Nos 7 pâtissiers amateurs vont devoir relever un défi inédit : sublimer l’un des plus célèbres desserts d’enfance, le clafoutis. Et ils auront besoin de tout leur savoir-faire pâtissier pour transformer ce gâteau familial en un dessert cinq étoiles !

L’épreuve technique surprise : le cartoon cake

Véritable tendance sur les réseaux sociaux, il semble, grâce à ses contours soulignés en pâte à sucre noire, tout droit sorti d’un dessin animé ! Et en cette neuvième semaine de concours, Mercotte corse les règles puisque les pâtissiers devront, à l’aide d’un simple dessin, le reproduire à l’identique ! L’épreuve créative Nos pâtissiers amateurs devront réaliser un gâteau improbable imposé par en enfant ! Une moto qui se transforme en voiture, un robot-dinosaure qui fait du rock’n roll, ou encore une sirène aux pets multicolores… Nos pâtissiers amateurs vont devoir donner vie aux créations les plus folles, tout droit sorties de l’imaginaire débordant de 7 enfants. Avec Christophe Michalak, Champion du monde de pâtisserie 2005. Lequel de nos pâtissiers amateurs réussira à obtenir son coup de cœur ?

21:25 Le meilleur pâtissier : la cuisine secrète de Mercotte

Restez à table car Mercotte prend en secret les rênes de la cuisine secrète !



Le Meilleur Pâtissier

Mercredi 1er novembre à 19 h 35