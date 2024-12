Le Meilleur Pâtissier : les demi-finales

DIVERTISSEMENT – Jeudi 26 décembre à 19 h 20, suivez un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, cette fois sur le thème des recettes de famille



Retrouvez les demi-finales avec des gâteaux toujours plus gourmands et plus bluffants ! L’objectif pour les 4 pâtissiers amateurs toujours en lice : obtenir deux tops afin de se qualifier pour la grande finale. Les 4 demi-finalistes s’affrontent sur le thème des recettes de famille !

Épreuve créative : gâteau trompe l’oeil d’une recette de famille Celui qui bluffera le plus Cyril et Mercotte par le visuel et par le goût remportera un top !

Épreuve technique : réaliser le « super strudel » Une fine pâte à strudel, une délicieuse compotée de pomme, un biscuit noix de pécan et autres douceurs enroulées dans une pâte à Strudel si fine que l’on peut y voir au travers

Épreuve surprise : le dessert imposé par la famille Les pâtissiers devront réaliser un dessert qu’ils ont souvent raté à la maison. Pour l’occasion, des membres de leurs familles ont été conviés à eux d’imposer le gâteau que devra faire leur proche ! En jeu, un top décerné à la meilleure des réalisations et une chance de plus d’accéder à la grande finale !

21:20 Le meilleur pâtissier : le choc des équipes

Après une épreuve autour de la noix et une dégustation riche en émotion, seuls 4 anciens pâtissiers se sont qualifiés pour l’ultime épreuve. Accompagnés par leur capitaine Noëmie ou Mohamed, ils verront leur création jugée par le chef Jeffrey Cagnes, qui dévoilera l’intitulé de l’ultime épreuve… Sans oublier les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui décrochera le trophée du choc des équipes ?