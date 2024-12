Le Meilleur Pâtissier : le sud

DIVERTISSEMENT – Jeudi 5 décembre à 19 h 25, suivez un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier, cette fois sur le thème des souvenirs d’enfances



Féria de Bayonne, carnaval de Nice, fête du citron de Menton : le Meilleur Pâtissier vous emmène faire la fête dans le sud de la France !



Épreuve créative : les fêtes du Sud en gâteau

Les pâtissiers devront mettre à l’honneur une fête du sud de la France en gâteau : de Bayonne à Menton, en passant par Cannes ou Nîmes, Cyril et Mercotte attendent de retrouver les couleurs, les saveurs, les senteurs de ces fêtes du Sud ! Les créations devront être festives, du visuel jusqu’à la dégustation !



Épreuve technique : un dessert 100 % Sud-Ouest signé Noëmie Honiat

Noëmie Honiat va réaliser la recette du jour en temps réel : une version moderne et bluffante de la rissole au pruneau ! Aux pâtissiers de s’accrocher pour la suivre ! Et, pour la première fois, la cheffe va demander à Laëtitia Milot de prendre part à l’épreuve ! Parviendra-t-elle à suivre le rythme ? Quel pâtissier se rapprochera le plus du dessert de Noëmie Honiat ?



Épreuve surprise : si Marseille était un gâteau

Soleil, agrumes, Bonne Mère, Canebière, Vieux-Port ou les calanques : aux pâtissiers de faire un clin d’œil en gâteau à la 2e ville de France ! Anis, abricot, fleur d’oranger, miel de Provence : chaque pâtissier tirera au sort une saveur du Sud qu’il devra mettre dans son dessert. À la clef pour la meilleure création : le fameux cup cake d’or ! Qui remportera l’immunité, qui décrochera le tablier bleu et qui quittera malheureusement la tente ?

21:30 Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Le pâtissier sortant du jour va affronter le gagnant du premier face-à-face de la semaine précédente ! Ils vont être mis au défi sur une nouvelle technique pâtissière de base qui peut complètement métamorphoser un gâteau : le pochage ! À travers une démonstration riche en techniques et astuces, Noémie et Mohamed dévoileront tous leurs secrets de professionnels pour parfaitement réussir ce geste délicat. Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine ! Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?