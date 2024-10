Le Meilleur Pâtissier : le Japon

DIVERTISSEMENT – Jeudi 31 octobre à 19 h 40, pour la 4e semaine du concours, nos pâtissiers amateurs embarquent pour le pays qui est en train de révolutionner la pâtisserie : le Japon !





Épreuve créative : Si le japon était un délicieux gâteau…

Mont Fuji, fleurs de cerisiers, mangas, univers Kawaï, sumo, judo, sushis… Les pâtissiers doivent partir d’un symbole du Japon pour en faire un délicieux gâteau ! Objectif : transporter Cyril et Mercotte au Japon par le visuel et par des saveurs originales… gourmandise et dépaysement garantis !