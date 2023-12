Le Meilleur Pâtissier : la demi-finale

DIVERTISSEMENT – Mercredi 6 décembre à 19 h 30, suivez la demi-finale de votre programme « Le Meilleur Pâtissier »

C’est une émission sous le signe de la démesure, en plein cœur des Années folles, qui attend nos 4 pâtissiers amateurs encore en compétition ! Une folle demi-finale qui pourrait bien leur en faire voir de toutes les couleurs. Qui décrochera le tablier bleu ? Qui accèdera à la grande finale de la douzième saison du Meilleur Pâtissier ?



Le défi de Cyril : la pièce montée

Dessert d’excellence et de tradition française, les pâtissiers auront 3 heures pour revisiter la pièce montée ! À eux d’époustoufler le jury avec une création somptueuse et gourmande d’au moins 50 centimètres de hauteur !



L’épreuve technique surprise : le gâteau perles

Pour cette dernière épreuve technique de la saison, Mercotte a fait fort. Elle associe la cuisine moléculaire à un geste technique inédit pour ce gâteau démesuré ! Plus que jamais, nos pâtissiers devront faire preuve de rigueur et de maitrise technique !

L’épreuve créative : les Années folles en gâteau

Les pâtissiers réaliseront un gâteau symbole des Années folles ! Coupe de champagne, chapeau melon, ceinture de bananes de Joséphine Baker… À eux de faire voyager le jury dans le temps et de leur faire tourner la tête avec des pièces plus folles les unes que les autres. Avec le chef pâtissier Bastien Blanc-Tailleur. Qui obtiendra son coup de coeur ? Qui accédera à la finale ?

21:35 Le meilleur pâtissier : la revanche des finalistes

Le troisième duel de qualification opposera Margaux, finaliste de la saison 9, à Nils, finaliste de la saison 11 ! Ils vont devoir transformer le plateau apéritif dinatoire d’Angélique et Sébastien en véritable trompe l’oeil sucré ! Alors, qui remportera ce troisième duel et accèdera à la finale ? Qui prendra sa revanche et gagnera enfin un titre de Meilleur Pâtissier ? Sans oublier bien-sûr, toutes les indiscrétions et les coulisses de l’émission servies sur un plateau d’argent !

Le Meilleur Pâtissier

Mercredi 6 décembre à 19 h 30