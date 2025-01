DIVERTISSEMENT – Jeudi 16 janvier à 19 h 20, Mercotte et Norbert Tarayre mettent au défi acteurs, influenceurs, chanteurs ou humoristes, dans le » Meilleur Pâtissier Célébrités « .



Benjamin Morgaine, Vincent Desagnat et Isabelle Vitari ouvrent le bal et nous transportent dans l’univers magique de la « Pâtisserie in Paris ». Les célébrités plongent dans un décor parisien acidulé pour tenter de réaliser un dessert emblématique français. So chic ! Pour impressionner le jury Mercotte et Norbert Tarayre, il faudra donc une bonne maîtrise pâtissière, du goût, mais aussi du style !