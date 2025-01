DIVERTISSEMENT – Jeudi 30 janvier à 19 h 20, Mercotte et Norbert Tarayre mettent au défi acteurs, influenceurs, chanteurs ou humoristes, dans le » Meilleur Pâtissier Célébrités « .



Nicole Ferroni, Wahid Bouzidi et Anaïs Delva, dans un décor à l’accent chantant, qui roule les rrr et les rouleaux à pâtisserie, vont tenter de recréer la plus célèbre des douceurs italiennes : le tiramisu. Mais pour éblouir le jury il faudra aussi se plier à la technicité de la recette de Mercotte et intégrer cette saveur à une recette de pâte à choux pour réaliser… un tirami-choux d’anthologie qui laisserait sans voix le plus fervent des Italiens !