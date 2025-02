Le Meilleur Pâtissier Célébrités : Léa François, Éric et Quentin et Théo Fernandez

DIVERTISSEMENT – Jeudi 13 février à 19 h 20, Mercotte et Norbert Tarayre mettent au défi acteurs, influenceurs, chanteurs ou humoristes, dans le « Meilleur Pâtissier Célébrités ».



Mercotte et Norbert Tarayre mettent les petits plats dans les grands pour challenger Léa François, Éric et Quentin et Théo Fernandez. Haut les mains, envoyez le magot ! C’est le Far West qui s’installe sous la tente. Bottes de paille qui roulent dans le vent, le shérif endormi sous un porche et… la banque, que nos célébrités vont tenter de faire sauter aujourd’hui. L’objectif ? Créer un lingot d’or.