Le Meilleur Pâtissier à Disneyland Paris

DIVERTISSEMENT – Mercredi 22 novembre à 19 h 20, décors merveilleux et épreuves enchantées pour nos 6 pâtissiers amateurs encore en lice.

À l’occasion des 100 ans de Disney, le Meilleur Pâtissier change de château et s’apprête à vivre une soirée gourmande et enchantée à Disneyland Paris ! Alors miroir, mon beau miroir, dis-moi qui sera sacré tablier bleu de la semaine ?



Le défi de Cyril : la tarte aux pommes de Blanche Neige

Nos pâtissiers vont devoir s’inspirer du tout premier long métrage d’animation Disney, Blanche Neige, pour réaliser la plus merveilleuse des tartes aux pommes !



L’épreuve technique surprise : le Kransekage de La Reine des Neiges

Joyeuses fêtes avec Olaf Mercotte a décidé de mettre au défi nos pâtissiers de réaliser le dessert le plus mythique des pays scandinaves ! Il est dégusté au moment des fêtes, et surtout il est adoré du plus magique des bonshommes de neige, Olaf : c’est le délicieux Kransekake. Attention à bien lire la recette pour être libéré, délivré, de cette épreuve !

L’épreuve créative exceptionnelle

Nos pâtissiers amateurs devront réaliser leur personnage Disney préféré ! Mulan, Timon, ou encore Pinocchio… Et pour la première fois, nos pâtissiers auront le privilège de pâtisser en plein coeur de Disneyland Paris ! Avec le chef Julien Dugourd. Lequel de nos pâtissiers amateurs fera le plus féérique des gâteaux et obtiendra son coup de coeur ?

21:25 Le meilleur pâtissier : la revanche des finalistes

8 anciens pâtissiers finalistes vont avoir la possibilité de prendre leur revanche ! Pour y arriver, ils s’affronteront d’abord en duel avec, pour thème, une commande unique lancée par des clients exigeants ! Le gagnant de chaque face-à-face se qualifiera pour la grande finale où une ultime commande les attendra ! Le premier duel de qualification opposera Gabriella, finaliste de la saison 6 et Benjamin, finaliste de la saison 11 ! Ils devront relever le défi lancé par un couple d’apiculteurs, de réaliser un dessert 100 % miel !



