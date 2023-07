Le Marae Tefana i Ahura’i, de l’envol à l’oubli

100% FENUA – Mercredi 26 juillet à 19h20, découvrez un documentaire inédit réalisé, produit et dirigé par Christine LARA.

Six adolescents se promènent sur ces lieux anciennement sacrés, qui portent encore les stigmates du tapu. Ils cherchent à sensibiliser les décideurs quant à la destruction programmée de ces lieux ancestraux et religieux ma’ohi depuis plus de 200 ans, supports et bases de toute une histoire, de tout un peuple, de toute une culture. Dès le début, les problématiques sont posées. Le rôle des jeunes est précisé : ils sont les héritiers de ce patrimoine.

Plusieurs sites sont visités, analysés, d’autres sont cités. Ce cheminement géographique, historique et intellectuel amène les spectateurs d’un point à un autre, d’une idée à une autre. C’est ainsi que plusieurs marae sont vus, que d’autres sites comme le lieu de l’envol des âmes des défunts, le tombeau du roi, les sources sacrées, les lieux de purification, les empreintes des dieux.