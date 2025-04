Le Labyrinthe 3 : le remède mortel, votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 20 avril 19 h 25, passez une soirée cinéma avec le 3ème et dernier volet de la saga.

Réalisateur Wes BALL, avec Dylan O’BRIEN | Kaya SCODELARIO | Thomas BRODIE-SANGSTER

Dans ce dernier volet de l’épopée « Le labyrinthe », Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse « Dernière Ville » contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.