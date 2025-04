Le Labyrinthe 2 : la terre brûlée, votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 12 avril 19 h 25, passez une soirée cinéma avec le 2ème volet de la saga.

Réalisateur Wes BALL, avec Dylan O’BRIEN | Ki Hong LEE | Kaya SCODELARIO

Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de WICKED. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d’obstacles inimaginables. Plus de gouvernement, plus d’ordre… et des hordes de gens en proie à une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir leurs forces avec d’autres combattants pour pouvoir affronter WICKED et tenter de défier son immense pouvoir.