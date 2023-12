100% FENUA – Jeudi 21 décembre à 18 h 55, suivez un documentaire sur le curage des rivières à Tahiti.

La nature a toujours le dernier mot. C’est la grande leçon des intempéries que nous connaissons au gré des aléas climatiques qui s’abattent de plus en plus fréquemment sur notre planète. En Polynésie, les pluies exceptionnelles qui se sont abattues ces dernières années, comme en 2017 et 2023, rappellent avec brutalité la puissance destructrice d’une nature en colère : rivières en crue, ponts arrachés, ville inondée, maisons emportées.

Le pays n’a pas attendu pour anticiper cette saison cyclonique et les pluies plus intenses que d’habitude qu’elle est susceptible d’entrainer. La Direction de l’Équipement, sous l’impulsion du ministère des Grands Travaux a concentré ses efforts, depuis au moins six mois, sur le curage des rivières de Tahiti. L’île de Tahiti à elle seule en compte pas moins de 137, dont 79 sont placées sous surveillance car elles présentent des risques majeurs et font l’objet de multiples interventions.

Le ministère des Grands Travaux et la Direction de l’Équipement vous proposent au travers de ce documentaire, de mieux comprendre le travail de curage de nos rivières, comment il se prépare, comment il s’opère, quelles sont les difficultés rencontrées dans ces opérations, et quels sont les moyens mis en œuvre. Mais une rivière curée ne met pas à l’abri des inondations. Les pluies exceptionnelles peuvent la transformer en un danger pour les riverains et les communes qu’elle traverse. Prévenir, anticiper, constitue une responsabilité qui engage à la fois le pays et les citoyens.

Un documentaire du ministère des Grands travaux et de l’Équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes.

Réalisation : Yann Mariassouce – MY Prod Tahiti