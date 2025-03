Le court-métrage Hana récompensé en Australie et diffusé sur TNTV

100% Fenua – Jeudi 6 mars à 19 h 20, découvrez ou redécouvrez le court métrage « Hana », une production polynésienne primé au Festival du court-métrage de Melbourne.

Le court-métrage Hana, produit par Silvio Cicéro et écrit par Thierry Thuillier, a remporté le prix du Best Short Film au Pacific Ocean Short Film Festival de Melbourne, en Australie. Une belle reconnaissance pour cet artiste polynésien et son équipe, qui voient leur travail salué à l’international.

À cette occasion, TNTV diffusera Hana ce jeudi 6 mars à 19h20.

Synopsis : La vie d’une famille pauvre à Tahiti. Parfois, une mère doit faire le choix le plus difficile pour sauver la vie de son bébé.

Hana

Jeudi 6 mars à 19 h 20