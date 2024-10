L’âge de glace : la dérive des continents, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 3 novembre à 19 h 25, les héros de l’Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante.

Film d’animation.

Réalisateur Steve MARTINO | Mike THURMEIER, avec Gérard LANVIN | Vincent CASSEL | Elie SEMOUN

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux…